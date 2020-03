Spari durante un inseguimento nella periferia di Roma

Ci sono stati anche degli spari durante l'inseguimento avvenuto ieri sera in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca alla periferia di Roma. Secondo quanto ricostruito, una jeep non si è fermata all'alt della polizia e a quel punto è scattato l'inseguimento per le campagne della zona durante il quale i fuggitivi hanno esploso alcuni colpi di pistola. Nessuno è rimasto ferito. L'auto usata per scappare è stata abbandonata in via del Torraccio, sul caso proseguono le indagini.