Coronavirus Roma, controlli in città: denunciate 7 persone

A Roma proseguono i controlli dei carabinieri sul rispetto delle limitazioni imposte alla cittadinanza per il contenimento del coronavirus. Ieri quattro persone tra i 53 e i 59 anni, sono state denunciate a piede libero dopo essere stati sorpresi dai carabinieri della Stazione Roma Bravetta mentre, seduti ai tavoli esterni di un bar regolarmente chiuso, bevevano e mangiavano senza rispettare le prescrizioni.

Un giovane 23enne, nato a Parigi ma residente a Roma, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Macao mentre viaggiava a bordo di uno scooter: alla richiesta dei militari di esibire l'autocertificazione ha detto di andare a cena di alcuni amici. Denunciato anche un 51enne in largo di Vigna Stelluti, fermato mentre circolava a bordo di uno scooter senza una valida giustificazione.

Sempre ieri, sul litorale, i Carabinieri hanno denunciato la titolare di un ristorante di Acilia che è stata trovata con il proprio esercizio commerciale aperto oltre le 18.

Chiusi centri aggregativi

A seguito delle nuove misure inoltre il Campidoglio ha disposto la chiusura fino al 3 aprile di tutti i centri semiresidenziali socio-assistenziali e ludico-ricreativi gestiti da Roma Capitale, in convenzione e privati, tra cui Centri Alzheimer, Centri diurni, laboratori destinati a persone anziane, persone disabili e minorenni, ludoteche e centri di aggregazione giovanili. L’ordinanza sindacale firmata ieri prevede anche la sospensione di tutte le attività che possano creare assembramento di persone nelle strutture residenziali destinate a persone con fragilità, tra cui Case di Riposo, co-housing, Gruppi Appartamento, Centri di Pronta Accoglienza e Case Famiglia.

Nelle strutture che ospitano persone anziane e disabili sono sospesi i nuovi inserimenti, mentre le visite sono limitate ai casi di indispensabile necessità. Nelle strutture residenziali destinate a persone disabili e minorenni sono permesse le uscite solo per assoluta necessità. Limitate anche le riunioni che prevedono la partecipazione di estranei.

Aperta la Ztl

Roma Capitale inoltre ha deciso di aprire i varchi, da oggi fino al 3 aprile, della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere, in modo da facilitare gli spostamenti in città, sempre legati ai casi di necessità. Le auto potranno quindi circolare senza limiti di orario nelle Ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere, fatta eccezione per gli orari notturni di chiusura previsti nel fine settimana, che restano invariati (venerdì e sabato dalle 23 alle 3). Lo comunica in una nota il Campidoglio.

Fiumicino, uffici del Comune ricevono solo su prenotazione

Dopo i due giorni di chiusura, gli uffici del Comune di Fiumicino riapriranno domani al pubblico, ma solo per i servizi indispensabili e su prenotazione. Nello specifico - informa l'ammministrazione costiera - bisognerà scrivere una email o telefonare per prendere un appuntamento con l'ufficio presso cui ci si deve recare. Saranno ammesse solo le persone che hanno già un appuntamento.

I numeri del contagio

Sono 88 i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma, mentre "i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 73, inclusi i 13 che necessitano di supporto respiratorio. In particolare, per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in miglioramento". E' quanto si legge sul bollettino di oggi.