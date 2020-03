Fiumicino, spacciava droga vicino la sua abitazione: arrestato 53enne

I carabinieri hanno arrestato a Fiumicino un 53enne romano, già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, monitorato da alcuni giorni dai militari che avevano notato un insolito movimento di persone nei pressi della sua abitazione, è stato sottoposto a perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato numerose dosi di eroina, 335 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e il materiale necessario per confezionare lo stupefacente. Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni del giudice.

Un arresto anche a Ostia

Ad Ostia Antica, invece, i carabinieri hanno arrestato un cittadino argentino di 18 anni, incensurato, per il furto di un'auto. Il ragazzo si era appropriato del veicolo parcheggiato in un centro commerciale di Fiumicino, dandosi alla fuga. Le attività di ricerca effettuate dai carabinieri, sfruttando anche il segnale del navigatore satellitare presente a bordo del veicolo, hanno consentito di individuarlo in via Cardinal Cybo. Il ladro è stato arrestato e l'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.