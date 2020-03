Con l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio, cha ha reso zona protetta tutta l’Italia al fine di arginare la diffusione del coronavirus, sono pochi i turisti che circolano questa mattina a Roma. In particolare, nella zona di San Pietro, sono davvero poche le persone che si dirigono verso la piazza e la basilica. Nonostante ciò, diversi bar, tabacchi e ristoranti sono regolarmente aperti, così come farmacie e supermercati. Chiusi, invece, quasi tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)

Piazza Venezia questa mattina (ANSA)

La situazione in città

La città cerca comunque di andare avanti, per quanto possibile. In piazza Venezia, ad esempio, proseguono i lavori per la realizzazione della metropolitana e tanti romani si sono recati in ufficio in centro, mentre qualcuno è andato a correre nei parchi cittadini, concedendosi così l'unica attività sportiva permessa dal decreto.

Al Nomentano, invece, alle 9:30 in coda all'ufficio postale c'erano solo tre persone, semivuoti anche alcuni bar nella zona universitaria. File si registrano davanti alle farmacie nel quartiere Prati. Gli ingressi sono però contingentati.

Il traffico è decisamente inferiore anche ad un giorno festivo: diversi gli autobus fermi al capolinea e non mancano i taxi nei parcheggi di piazza Argentina.

Strade deserte a Roma (ANSA)

Le testimonianze

Più frequentati, invece, i supermercati e i mercati rionali, dove in molti si sono recati a fare scorte per evitare di uscire di casa nei prossimi giorni. "Cerco di prendere più cose oggi per evitare di uscire di nuovo in settimana", racconta una pensionata mentre fa la spesa indossando guanti e mascherina. "Noi anziani - prosegue - siamo i più a rischio per il coronavirus. Dobbiamo stare molto attenti e prendere le dovute precauzioni".

Mantengono le distanze di sicurezza le persone in attesa di entrare al supermercato: "È una precauzione minima sarebbe insensato accalcarsi alle casse", le parole di una cliente.