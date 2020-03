Coronavirus, lo Spallanzani: "Pronti a eventuale picco"

"Ci stiamo organizzando e stiamo lavorando per sostenere un eventuale picco epidemico. Siamo pronti". Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, a margine del bollettino. "I numeri oggi ci inducono ancora a un cauto ottimismo", ha aggiunto. Facendo poi il punto della situazione: "I posti in terapia intensiva aumenteranno da domani di cinque unità e tra 15 giorni aumenteranno di 10, fino ad arrivare a 34 posti letto, quindi anche da questo punto di vista siamo pronti. Ci stiamo apprestando da diversi giorni a tenere l'ospedale organizzato in maniera flessibile in modo tale che se ci fosse un'ondata - che, ribadisco, a oggi non c'è - siamo pronti ad accogliere i pazienti". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il bollettino

Qualche istante prima, invece, era stato reso noto il bollettino, spiegando che in questo momento sono ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma "88 pazienti. I pazienti Covid positivi sono in totale 65, inclusi i nove che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento". I pazienti in osservazione sono 23. Invece, i pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 272. "In giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici".

Data ultima modifica 09 marzo 2020 ore 12:54