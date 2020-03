Roma, colpito da provvedimento di rintraccio: arrestato dalla polizia

Gli agenti del commissariato di Porta Maggiore hanno arrestato a Roma, nella mattinata di ieri, un uomo che era stato raggiunto da un provvedimento di rintraccio. Si tratta di un giovane algerino che è stato rintracciato attraverso il Sistema Alloggiati, che raccoglie i dati di chi pernotta negli alberghi o in altre strutture ricettive. I poliziotti si sono prima recati nell’albergo in cui sarebbe dovuto essere il soggetto, ma non è stato trovato. Successivamente, l'individuo è stato identificato e arrestato in un bar a Largo Preneste, dove ha opposto resistenza per evitare di essere ammanettato.