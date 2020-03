In queste ore si stanno valutando le dimissioni dallo Spallanzani, per la prossima settimana, della coppia di cinesi, primi casi accertati di Coronavirus in Italia e ormai guariti. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Anche le condizioni dell'agente di polizia, ricoverati nello stesso istituto, sarebbero in miglioramento.

Pazienti ricoverati

Invece, sono 71 i pazienti ricoverati allo Spallanzani, ma quelli "covid positivi sono in totale 37". Questo è quanto emerge dal bollettino medico dello Spallanzani, nel quale si legge che "i pazienti in osservazione sono 26" e che "tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di otto che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Pazienti dimessi

Inoltre, "in giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti, a oggi, dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del coronavirus sono 252".

