Disagi al pronto soccorso della clinica di Sant'Anna di Pomezia, dove a scopo precauzionale è stata sospesa l'accettazione per consentire la gestione di due casi positivi al Coronavirus (uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare). Lo comunica l'amministrazione comunale di Pomezia che invita "la cittadinanza per tutte le patologie che non riguardano il coronavirus a contattare il numero 118 e a prendere come riferimento il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e gli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sospesi mercati settimanali

Inoltre, sempre a Pomezia, sono stati sospesi i mercati settimanali che si svolgono nelle giornate del martedì, sabato e domenica, nonché del mercato denominato "campagna amica" del giovedì, fino al 15 marzo, salvo nuove disposizioni.