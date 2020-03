Coronavirus, iniziativa #AncheRomaNonSiFerma: "Resilienza ristorativa"

A Roma chef, ristoratori e direttori di alberghi di lusso hanno fatto rete aderendo alla campagna video #AncheRomaNonSiFerma, promossa dal magazine online MangiaeBevi, finalizzata a dare speranza a un comparto attualmente in crisi a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - ANTIVIRUS: L'ITALIA CHE RESISTE).

L'iniziativa

Secondo quanto stimato dalla Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per quanto riguarda il settore della ristorazione i danni ammonterebbero a due miliardi di euro di entrate in meno e più di 20mila posti di lavoro a rischio. Per questo motivo, molti esercenti e addetti ai lavori hanno lanciato insieme un appello ai romani, ai turisti, e in generale alla "vita che deve e vuole andare avanti con coraggio, forza, convinzione e con la viva speranza che la risposta possa esser forte così come il delirio in cui siamo piombati".

I ristoratori che hanno aderito

All'iniziativa, precisano i promotori in una nota, hanno finora aderito Massimo D'Innocenti del Ristorante Vista di Casina Valadier, Dino De Bellis, chef di Vyta Enoteca Lazio, Stefano Chinappi, Mirko Di Mattia, chef del ristorante Livello1, Davide Del Duca di Osteria Fernanda, Oliver Glowig chef di Barrique by Oliver Glowig, Stefano Marzetti chef del Mirabelle, Andrea Pasqualucci di Moma e Francesco Apreda, chef di Idylio. E ancora Anthony Genovese del due stelle Michelin Il Pagliaccio, Angelo Troiani, patron de Il Convivio Troiani, Andrea Antonini di Imàgo, Domenico Stile, Giuseppe Di Iorio, chef di Aroma, Giulio Terrinoni di Per Me, Gianfranco Vissani, Arcangelo Dandini, patron de L'Arcangelo e Pierluigi Gallo di Giulia Restaurant. Inoltre Fabio Pecelli, chef di Pesciolino, Daniele Roppo de Il Marchese, Luca Pezzetta di Osteria di Birra del Borgo, Adriano Magnoli di Verve Restaurant, Sharon Landersz, chef di Ginger, Andrea Sacerdoti di Madre e Enrico Camponeschi, chef di Acqua Santa, MayumiMukai di Taki, Cristina Bowerman di Glass Hostaria e Riccardo Pepe, chef del bistrot Donna E.