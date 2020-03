Roma, 17enne accoltellato vicino alla stazione Termini: fermato 25enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Centro hanno arrestato un cittadino venezuelano 25enne, incensurato, accusato di tentato omicidio aggravato continuato e porto abusivo di arma bianca. Il giovane, nella serata di sabato 29 febbraio, ha accoltellato nei pressi della stazione Termini, nella Capitale, un 17enne tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Al termine di un'attività investigativa, i militari hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto dell’aggressore.

La vicenda

Per motivi ancora da chiarire, il 25enne, dopo aver incrociato su via Giolitti il 17enne, il quale si trovava insieme a un gruppo di connazionali, con un coltello "tagliagrana" ha inferto diversi fendenti all'addome e al petto, ferendolo gravemente. Successivamente, il venezuelano ha cercato di colpire anche un secondo uomo. Poi è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. La vittima è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. L'aggressore è stato invece bloccato nella medesima via, nei pressi di un noto fast food.