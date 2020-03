Fiumicino, spacciava droga davanti al ristorante: arrestato cameriere

Un cittadino bulgaro di 28 anni, cameriere in un ristorante di Fiumicino (in provincia di Roma), è stato arrestato dagli agenti del commissariato cittadino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'arresto

L'uomo è stato bloccato davanti al locale dove stava lavorando dopo la cessione di una dose di hashish a un giovane. Nella vettura del cameriere, parcheggiata poco distante, sono stati trovati, nascosti tra i sedili, alcune dosi della stessa sostanza e del denaro contante.

La perquisizione nella casa del cameriere

Nell'abitazione del 28enne (che abita a Fiumicino presso la propria compagna), a un indirizzo che teneva nascosto, sono stati rinvenuti hashish e marijuana per un totale di circa 100 grammi, già suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio, due coltelli utilizzati per tagliare l'hashish, due bilancini di precisione e un migliaio di euro. L'arresto è stato operato nell'ambito di più ampi servizi svolti dal commissariato cittadino per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, specie verso i giovanissimi.