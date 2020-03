Roma, domani mattina riapre la galleria Giovanni XXIII

Dopo quaranta giorni di lavori di riqualificazione, riapre domani mattina la 'canna nord' della Galleria Giovanni XXIII di Roma, in direzione Pineta Sacchetti e Policlinico Gemelli. Oggi, a fare un sopralluogo di fine lavori sul cantiere, aperto lo scorso 20 gennaio, è stata la sindaca Virginia Raggi, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Linda Meleo. Sono stati eseguiti interventi di rifacimento completo del manto stradale sui 2,9 km del tratto di galleria, pulizia di tombini e caditoie, riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, installazione degli attenuatori d’urto in prossimità delle uscite, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate e operazioni di sanificazione e ripristino dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità all'interno della galleria.

Da domani chiusure notturne

Domani notte, invece, scatterà la seconda fase dei lavori, che prevede chiusure notturne - dalle 22 alle 6 di mattina - per l'applicazione sui pannelli fotoriflettenti di una nuova vernice antigraffiti e fotocatalitica, capace anche di assorbire l'inquinamento. A luglio, infine, dopo la chiusura delle scuole e al termine delle partite degli Europei di calcio ospitate nella Capitale, partiranno i lavori sulla 'canna sud', in direzione Stadio Olimpico e Salaria.

Raggi: "Intervento fondamentale per la città"

"Questi interventi mancavano da quando la galleria è stata aperta, non erano mai state fatte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, quindi siamo arrivati a oggi con la necessità di rifare l'asfalto, rimettere in quota i tombini, pulire tutto, aggiustare i pannelli fotoriflettenti e fotocatalitici. È un intervento che riguarda tutta la città e dunque è fondamentale". Così la sindaca Virginia Raggi a margine del sopralluogo

Dello stesso avviso anche l’assessore Linda Meleo: "È stato un grande lavoro, che riporta la galleria in condizioni di sicurezza. Negli ultimi anni, purtroppo, il numero degli incidenti era salito. È stato un intervento di eccezionale manutenzione straordinaria e siamo rimasti in linea con i tempi annunciati", ha concluso.