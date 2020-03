Papa Francesco: “Il raffreddore mi costringe a non andare ad Ariccia”

E’ stato annullato il tradizionale ritiro spirituale di papa Francesco ad Ariccia (Roma), dove il santo padre avrebbe dovuto soggiornare per sei giorni insieme alla Curia per gli esercizi spirituali del tempo di Quaresima. "Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest'anno, mi unisco da qui", ha detto rivolto alla folla riunita in piazza San Pietro per l'Angelus, chiedendo ai fedeli preghiere per il ritiro quaresimale della Curia.

Colpi di tosse durante l'Angelus

Anche se non si recherà alla Casa del Divin Maestro, il Papa seguirà gli esercizi spirituali da Casa Santa Marta in Vaticano. Affetto da raffreddore e tosse da alcuni giorni, il Papa più volte, nel corso dell'Angelus, si è dovuto interrompere a causa di alcuni colpi di tosse. Da giovedì per via della sua indisposizione il pontefice è nella Residenza Santa Marta, dove ha proseguito a celebrare messa e ad avere degli incontri, rinunciando invece agli appuntamenti fuori dal Vaticano e anche a quelli previsti nel Palazzo Apostolico.