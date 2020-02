Roma, rapina negozio con una carabina e fugge con bottino da 10 euro

Un uomo, con il volto coperto, è entrato armato di una carabina all'interno di un negozio, situato in via Val Santerno in zona Fidene a Roma, gestito da un cittadino del Bangladesh e ha rubato l'incasso, di appena 10 euro. Al termine della rapina il ladro ha abbandonato l'arma in una strada limitrofa. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia che hanno avviato le indagini per risalire all'identità del rapinatore.