Meteo a Roma: le previsioni del weekend dal 29 febbraio all’1 marzo

La situazione meteo in città

A Roma cieli poco nuvolosi nel pomeriggio, sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest. Così come nel pomeriggio. Domenica cieli coperti e piogge deboli nel primo pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Nubi e schiarite su Roma. Vento da Sud con intensità di 25 km/h. Raffiche fino a 26 km/h. Temperature minime comprese tra 2 e 4 °C e massime comprese tra 14 e 15 °C. Zero termico a 2250 metri. Nubi e schiarite sui Monti della Meta. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 11 km/h. Possibili raffiche fino a 18 km/h. Temperature minime comprese tra -3 e 3 °C e massime comprese tra 9 e 16 °C. Quota 0°C a 1950 metri.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli poco nuvolosi in mattinata e sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino moderati proverranno da Sud-Sudovest. Così come nel pomeriggio. Domenica piogge deboli in mattinata, piogge e schiarite nel pomeriggio.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli poco nuvolosi in mattina, sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C. Al mattino i venti saranno moderati e proverranno da Sudest. Così come nel pomeriggio. Domenica cieli coperti in mattinata e piogge deboli nel pomeriggio.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è mediocre, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18 µg/m³.