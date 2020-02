Roma, Metro C: seconda fase dei lavori dal 2 marzo al 6 agosto 2020

Dal 2 marzo al 6 agosto del 2020 si svolgerà la seconda fase dei lavori indispensabili alla realizzazione della futura stazione della metro C di Roma "Colosseo-Fori Imperiali". In questa fase, il servizio sarà riprogrammato per lo svolgimento del cantiere. La prima fase degli interventi si è conclusa il 7 dicembre scorso. Una terza fase è prevista a giugno 2021. Per tutto il periodo delle operazioni previste in questi mesi, le tratte Castro Pretorio-Ionio e Castro Pretorio-Rebibbia proseguiranno regolarmente.

Raggi: "Roma avrà una nuova stazione museo unica al mondo"

Sui progressi dei lavori si è espressa la sindaca della Cpitale, Virginia Raggi: "Grazie a questi lavori, fondamentali e improrogabili, Roma potrà disporre di una nuova stazione museo, unica al mondo, con affaccio nei Fori Imperiali e vista Colosseo. Una stazione che consentirà per la prima volta lo scambio tra le due linee della metropolitana B e C nel cuore della Capitale", le sue parole.

Le parole dell’assessore alla Città in movimento

Alla prima cittadina ha fatto eco l'assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese: "Per ridurre al minimo i disagi all'utenza, anche nella seconda fase, il servizio della metro B sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà riprogrammato esclusivamente nelle ore serali e in alcuni fine settimana. Concentrando i lavori in alcuni weekend sarà possibile garantire la piena regolarità del servizio su tutta la linea B, e anzi potenziarlo, anche nei giorni feriali di grandi eventi come il concerto del primo maggio, il campionato europeo di calcio UEFA 2020 e altre manifestazioni musicali".