Roma, furto in un bar: sfondata la vetrina del locale con l'auto

I carabinieri della stazione Roma Torpignattara ieri notte hanno avviato le indagini e sequestrato un veicolo in seguito a un furto avvenuto in un bar in viale Partenope, in zona Prenestina. I ladri, dopo aver sfondato con un'auto la vetrina, hanno rubato poche decine di euro dalla cassa e sono scappati a piedi. La vettura è stata trovata in via dei Gordiani vicino al campo nomadi.