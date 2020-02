Elezioni suppletive a Roma: stop alle auto “ma non per chi vota”

Roma si prepara alle suppletive di domenica 1 marzo, le elezioni nella circoscrizione centro per scegliere il successore di Paolo Gentiloni che, nominato commissario europeo, ha lasciato il seggio di deputato. Il timore è che, complice lo spettro del Coronavirus, anche a Roma come a Napoli a vincere possa essere l'astensionismo. Una recente memoria di giunta, inoltre, ha previsto lo spostamento della domenica ecologica del 27 marzo al priomo marzo. Il Campidoglio ha assicurato che le operazioni di voto saranno garantite e annuncia: "Nell'ordinanza che stabilisce la domenica ecologica verrà inserita una deroga ad hoc per tutti coloro che sono impegnati nei seggi e per tutti i cittadini che si recheranno alle urne: potranno circolare per raggiungere i seggi alle urne purché muniti della tessera elettorale"