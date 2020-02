Coronavirus, lo Spallanzani: "Anche donna cinese negativa ai test"

È guarita anche la cittadina cinese contagiata da coronavirus e ricoverata allo Spallanzani di Roma da fine gennaio insieme al marito. A darne notizia è lo stesso Istituto tramite il bollettino medico quotidiano, nel quale si sottolinea che "ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo coronavirus". A confermare la notizia è stato anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che questa mattina ha fatto visita all’ospedale: "Ho visto anche il marito, è in ottime condizioni", ha detto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Sciolta la prognosi

"A 29 giorni dal ricovero - riferisce il bollettino - viene sciolta oggi la prognosi della coppia cinese", primo caso confermato Covid-19 in Italia. Entrambi sono attualmente ricoverati in degenza ordinaria. "La donna - rendono noto dall’ospedale - è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizioni cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione".

Valutati 140 pazienti

Ad oggi, presso l’accettazione dello Spallanzani, sono stati valutati 140 pazienti, dei quali 101 sono risultati negativi ai test e dimessi. Tuttora ricoverati, invece, 39 pazienti.