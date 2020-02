Roma, tentò rapina in banca: 2 anni e 10 mesi a Francesco Zampaglione

Francesco Zampaglione, ex componente 49enne del gruppo musicale "Tiromancino" e fratello del leader Federico, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi, con rito abbreviato, per la tentata rapina in una banca a Roma, avvenuta il 29 agosto del 2019. La procura aveva sollecitato per lui una pena a 2 anni e 2 mesi.

La tentata rapina e l'arresto

Francesco Zampaglione, lo scorso 29 agosto, entrò in una filiale di Monteverde con il volto coperto e armato di una pistola giocattolo, minacciando i dipendenti al fine di farsi consegnare il denaro. Dopo una breve colluttazione con uno dei cassieri, il 49enne si diede alla fuga, ma venne bloccato a poca distanza dall'istituto di credito dai poliziotti del reparto volanti, che erano stati allertati da un cliente dalla banca. Il gip Clementina Forleo aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il fermo era poi stato convalidato in un secondo momento.