Roma, rivelazioni segrete durante concorso in ospedale: due indagati

La Procura di Roma ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato ieri dai carabinieri del Ros nei confronti di due medici romani, sottoposti a indagine per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio.

Le indagini

Per gli inquirenti uno dei due medici, che era un membro della commissione di concorso dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini per la selezione di un dirigente medico nel settore di ostetricia e ginecologia, per procurare un indebito "profitto patrimoniale" a una collega per l'inserimento utile in graduatoria si sarebbe avvalso "illegittimamente" di "argomenti delle prove di esami, posizioni in graduatoria prima della sua redazione ed approvazione". Quest'ultime, che dovevano rimanere segrete, sarebbero state rilevate alla collega.