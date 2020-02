Tivoli, accusato di violenze sessuali su pazienti: arrestato un medico

Un medico dell'ospedale di Tivoli è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su diversi pazienti maschi. La misura è stata disposta, a seguito delle indagini condotte dalla locale Procura, dal Gip Aldo Morgigni, che ha ritenuto "sussistenti i gravi indizi di colpevolezza". Le violenze consistevano "in toccamenti di parti intime - si legge in una nota della Procura - nei confronti di pazienti maschi sottoposti a sedazione parziale durante esami specialistici".

L'ospedale: “Fatto gravissimo che va condannato”

"Nel ringraziare Forze dell'ordine e Magistratura per il lavoro svolto, l'Azienda conferma la piena collaborazione. Stiamo già assumendo tutti i provvedimenti del caso per sospendere il soggetto dalla attività ed allontanarlo dal rapporto con l'utenza, e - pur in attesa della definizione dell'attività giudiziaria - preannuncio la volontà dell'Azienda da me rappresentata di costituirsi parte civile", ha detto il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. "Quanto emerso, se confermato - rileva Santonocito - è un fatto gravissimo che va condannato senza riserve. Il nostro primo pensiero va alle presunte vittime. Nella nostra Azienda - aggiunge - ci sono ottimi operatori e le azioni di una sola persona, sempre qualora confermate, non devono minare la fiducia dei cittadini verso l'Istituzione".