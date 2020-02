Roma, indetto sciopero di 24 ore: lunedì a rischio servizio Atac e Tpl

"Lunedì 24 febbraio trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Fast Slm", fa sapere in una nota l'agenzia per la mobilità. "L'agitazione - spiega - interesserà la rete Atac: bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre lunedì 24 febbraio uno sciopero di 24 ore, indetto dal sindacato Usb, interesserà le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Anche in questo caso il servizio sarà regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it".