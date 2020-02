A Roma spuntano dei manifesti contro Di Maio

Il volto del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e lo slogan: “Pensa come vuoi ma pensa come noi”, sono i manifesti apparsi oggi a Roma e in alcune città d'Italia. Sotto l'immagine di Di Maio c'è un'altra scritta che recita: "Saremo per sempre l'ago della bilancia, saremo al governo per 10 anni, non si potrà fare nulla senza di noi". Poi, in basso, il simbolo di un fantomatico Ministero della verità, un occhio dentro un cerchio. I manifesti ricordano quelli apparsi a dicembre con il volto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

I manifesti apparsi a Roma (ANSA)