Blitz della sindaca di Roma Virginia Raggi al Consiglio municipale di Ostia per il Pua, il piano per l'utilizzo degli arenili, che la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo (M5s) punta ad approvare oggi. "Mentre noi vogliamo abbattere il 'lungomuro', la Lega e il centrodestra sono contro", ha detto Raggi. Qualche settimana fa anche Matteo Salvini era andato in municipio. Ad accogliere la sindaca, una cinquantina di sostenitori del M5s e uno striscione con la scritta: "Siete solo chiacchiere e lungomuro". L’abbattimento del cosiddetto lungomuro era stato annunciato in passato ma non è stato completato.