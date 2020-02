Roma, scontro tra auto e moto sul Lungotevere: morto 62enne

Un uomo di 62 anni è morto in un incidente stradale avvenuto su Lungotevere Michelangelo, in centro a Roma. La moto del 62enne si è scontrata con un'auto guidata da un uomo di 49 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e il conducente dell'auto è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del I Gruppo Prati della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.