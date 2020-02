Fiumicino, incendio in un ristorante: nessun ferito

Un incendio è divampato dopo le 5 di questa mattina in un ristorante in via Gian Lorenzo Bernini, in zona Parco Leonardo, a Fiumicino. Non si registrano feriti, ma la zona esterna del locale, che si trova nei pressi di un cinema, è stata danneggiata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.