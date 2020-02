Roma, autista di un bus aggredito da un passeggero in via del Serafico

Un autista 58enne di un bus di linea Atac è stato aggredito da un passeggero questa notte in via del Serafico, in zona Eur, a Roma. Sul posto, per indagare sul caso, sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Eur. A dare l'allarme è stato proprio il conducente, il quale è stato refertato con qualche giorno di prognosi.

La vicenda

Stando al resoconto dell’autista, un passeggero gli avrebbe chiesto di scendere a una fermata non prevista. In risposta a un suo rifiuto, l’individuo lo avrebbe preso a pugni in testa e sulle braccia e poi sarebbe scappato. Le forze dell’ordine hanno effettuato delle ricerche in zona, ma al momento l'aggressore non è stato rintracciato.

Raggi: "Responsabile sia presto assicurato alla giustizia"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha condannato la "vergognosa aggresione" avvenuta nella notte all'Eur e ha espresso vicinanza "a tutti i lavoratori che, ogni giorno, svolgono questo prezioso servizio. Ringrazio le forze dell'ordine per essere intervenute. Il responsabile sia presto assicurato alla giustizia", ha scritto Raggi su Twitter.

Data ultima modifica 20 febbraio 2020 ore 11:40