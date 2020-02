Roma, operai danneggiano tubatura e provocano una fuga di gas

Nella mattina di oggi alcuni operai, durante un intervento in piazza Eugenio Montale in zona Laurentina a Roma, hanno danneggiato una condotta e provocato una fuoriuscita di gas che è stata bloccata grazie all'intervento dei tecnici.

Le parole di Italgas

A riguardo Italgas ha fatto sapere che a metà mattinata "un'impresa estranea a Italgas, impegnata in attività sul sottosuolo, ha danneggiato una condotta provocando una fuoriuscita di gas. I tecnici Italgas sono giunti tempestivamente sul posto per bloccare rapidamente la fuoriuscita di gas mettendo così in sicurezza la rete". I tecnici stanno valutando l'entità del danno e se questa consentirà di garantire la continuità del servizio durante l'intervento di riparazione. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco, la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di riparazione e messa in sicurezza.