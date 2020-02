Omicidio Vannini, la procura: “Effettuati i rilievi necessari”

Subito dopo l'omicidio di Marco Vannini, 20enne ucciso a Ladispoli (Roma) nel 2015 a casa della fidanzata dal padre di lei, Antonio Ciontoli, "sono stati effettuati i rilievi necessari per l'accertamento dello stato dei luoghi". Lo sottolinea in una nota il procuratore di Civitavecchia Andrea Vardaro, dopo che ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato - come riporta Il Messaggero - l'avvio di un’azione disciplinare nei confronti del pm che ha condotto l'inchiesta, Alessandra D'Amore, a cui verrebbe contestato di aver agito in maniera superficiale e di aver arrecato "un ingiusto danno ai genitori del ragazzo".

La nota del procuratore di Civitavecchia

L'impostazione della Procura di Civitavecchia nelle indagini sull'omicidio del ragazzo "è stata condivisa anche dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma, che ha proposto ricorso per Cassazione" contro la sentenza della Corte di Assise d'appello" che aveva riqualificato il fatto per tutti gli imputati come omicidio colposo. Come è noto la Corte di Cassazione ha accolto l'impugnazione della Procura Generale", prosegue l’attuale procuratore di Civitavecchia Andrea Vardaro nella nota. L'ex pm di Civitavecchia D'Amore avrebbe già chiesto di essere ascoltata e la richiesta potrebbe essere accolta nei prossimi giorni.

La sentenza della Cassazione

La scorsa settimana la Cassazione ha disposto un nuovo processo d'appello, accogliendo il ricorso, presentato anche dai familiari del ragazzo, contro la riduzione della pena per Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina distaccato ai servizi segreti, a cinque anni di reclusione rispetto ai 14 ricevuti in primo grado, conseguente alla riqualificazione dell'accusa da omicidio volontario a colposo.

Le parole dei genitori della vittima

"Non vogliamo commentare iniziative disciplinari ma ci limitiamo a dire che in primo grado le indagini sono state svolte in modo da raccogliere una montagna di elementi più che sufficienti a dimostrare la colpevolezza degli imputati. Nel caso va valutato il comportamento dei giudici". Lo afferma l'avvocato Celestino Gnazi, legale dei genitori di Marco Vannini, commentando l’iniziativa disciplinare nei confronti dell'ex pm di Civitavecchia. "Il pubblico ministero - prosegue il legale - nel processo di primo grado ha portato avanti l'accusa di omicidio volontario per tutta la famiglia Ciontoli e non era scontato. Così come non era scontato e semplice presentare un ricorso in Appello".

L'omicidio

Vannini venne ucciso il 17 maggio del 2015 con un colpo di pistola sparato dal padre della fidanzata Antonio Ciontoli; secondo la ricostruzione dell'epoca, il ragazzo si trovava a casa della ragazza, nella vasca da bagno, quando nella stanza è entrato Ciontoli per prendere da una scarpiera l'arma. Quindi sarebbe partito lo sparo, ferendo il ragazzo. Tuttavia, né Ciontoli né i suoi familiari si sono attivati per contattare i soccorsi, temporeggiando per quasi due ore. Le condizioni di Vannini nel frattempo si sarebbero aggravate, fino al decesso.