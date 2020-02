Roma, sotto effetto droga e senza patente investe 19enne: arrestato

Un 41enne alla guida sotto l'effetto di stupefacenti e senza patente ha investito un ragazzo di 19 anni, rimasto ferito in gravi condizioni. E' successo ieri mattina a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato per lesioni personali stradali gravissime e portato nel carcere di Rebibbia. La patente gli era stata sospesa nell'aprile 2019. L'auto è stata sequestrata.

La vittima, residente a Castelnuovo di Porto, è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale ed è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma.