Scontro tra auto e camion sulla Laurentina, muore una donna di 36 anni

Incidente mortale questa mattina in via Laurentina a Roma, all'altezza del chilometro 21 in direzione Pomezia. Da quanto è stato ricostruito, sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. I pompieri hanno estratto dalle lamiere la conducente dall'auto, una 36enne, ma per lei non c'era più nulla da fare. Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore. Nella notte, in uno scontro tra una macchina e un camion in via Tiburtina, un uomo è morto e il figlio è rimasto gravemente ferito.