Colonna, incidente in via Casilina: scontro tra auto e tir, 2 morti

Un Incidente mortale si è verificato intorno alle 6.30 di questa mattina in via Casilina, a Colonna (in provincia di Roma). A quanto riferito dai vigili del fuoco, giunti sul posto, nello scontro avvenuto all'altezza del chilometro 25 della strada hanno perso la vita due persone in seguito a uno scontro tra un’auto, con 3 individui a bordo, e un tir. Il terzo soggetto coinvolto è stato trasportato in ospedale dal 118.