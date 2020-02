Incendio in un appartamento a Roma: morta donna di 83 anni

Un donna di 83 anni è morta in un incendio divampato questa mattina all'interno di un appartamento in via Francesco Maria Galluzzi, in zona Monteverde, a Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Secondo quanto si è appreso in casa c'era anche il marito della donna che è rimasto illeso. Nessun danno è stato causato agli appartenenti vicini. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da una stufa.