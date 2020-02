E' stato trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma uno dei 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina e messi in quarantena alla città militare della Cecchignola a Roma. Il paziente, per il quale si sospetta il contagio da coronavirus, sarà sottoposto ad accertamenti. "L'Ares 118 ha portato a termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di Roma", precisa in una nota l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I controlli

Nell'ambito delle misure di controllo messe in atto sui 56 italiani in isolamento alla Cecchignola, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di coronavirus 2019-nCoV. Di conseguenza sono stati disposti ulteriori accertamenti sul paziente, trasferito e messo in isolamento all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Lo si legge in una nota del Ministero della Salute.

Risultati dei test nelle prossime ore

Nelle prossime ore verrà diffuso dall'ospedale Spallanzani un bollettino con l'esito del test realizzato sul paziente. "All'esito delle valutazioni cliniche sul connazionale giunto nel primo pomeriggio dalla Cecchignola seguirà nelle prossime ore un aggiornamento del bollettino medico", comunica la Direzione Sanitaria dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Data ultima modifica 06 febbraio 2020 ore 15:35