Maltempo, forte vento a Roma: attivato il centro operativo comunale

A seguito del preallarme diramato dalla protezione civile della Regione Lazio per forti venti a partire dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore, alle 18 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Roma Capitale. I volontari della protezione civile del Campidoglio, insieme alle squadre del Dipartimento Ambiente, dalla scorsa notte sono al lavoro per limitare i disagi causati dal maltempo e sono impegnati soprattutto nella rimozione di rami, alberi e detriti dalle strade. Oltre 40 gli interventi su diverse arterie cittadine, tra cui: via Buonincontri, piazza Lodi, via Anna Magnani, via della Muratella, via Monteverde, via Nicola Lisi, via Codirossoni, via Prenestina, via Tiberio Imperatore, via Cessati Spiriti, via delle Galline Bianche, via Cicerone, via Santa Maura, via Marcantonio Colonna, Villa Borghese. Crollata un'impalcatura in via Cola di Rienzo per una tromba d'aria. (LE PREVISIONI)

L'impalcatura crollata (ANSA)

Le previsioni

Come ha reso noto la protezione civile regionale in un comunicato emesso nel pomeriggio, sul Lazio si prevede “il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri e sui crinali appenninici", oltre a "forti mareggiate lungo le coste esposte".