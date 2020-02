Droga, camorra e 'ndrangheta a Roma: 33 misure cautelari

Operazione dei carabinieri di Roma, in collaborazione con i comandi territorialmente competenti e della Guadia Civil spagnola, che hanno eseguito delle misure cautelari nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti a due diverse associazioni: una vicina alla 'ndrangheta e l'altra alla camorra. Tra gli indagati, c'è anche un ispettore di polizia che, secondo l'accusa, effettuava accertamenti nella banca dati Sdi su richiesta degli altri membri delle organizzazioni. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio di droga, aggravate dall'uso delle armi.

Il sequestro

Nella vasta operazione scattata all'alba nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese, nonché in Spagna, i militari hanno inoltre sequestrato beni per circa un milione di euro, tra cui anche una Ferrari e un gommone, oltre tre chili di cocaina, 72 chili di marijuana, 55 chili di hashish, 10 chili di esplosivo, un fucile calibro 12, un revolver, tre carabine, 1.648 cartucce e 30mila euro in contanti. L'attività investigativa ha consentito di arrestare in flagranza 13 persone.

Le indagini

Camorra e 'ndrangheta si sono divise per anni le piazze di spaccio nella Capitale in un accordo "pacifico" di collaborazione. Questo è quanto emerge dalle indagini, che hanno portato alla luce due distinte consorterie criminali capeggiate da V.P. e F.F., legati alla 'ndrina di Rosarno in Calabria, l'altra dai fratelli S.E. e G.E., collegati con il gruppo camorristico dei Licciardi di Secondigliano a Napoli.

Il tweet di Virginia Raggi

"Bene operazione contro narcotraffico di camorra e 'ndrangheta. Ringrazio carabinieri Roma, direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma", è il tweet della sindaca, Virginia Raggi.

