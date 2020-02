Roma, sorpresi a rubare in scuola di notte: denunciati due studenti

Sono stati sorpresi a rubare due notti fa all'interno del liceo Keplero, in zona Portuense a Roma. Per questo due ragazzini sono stati denunciati dai carabinieri per tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di due studenti incensurati di 16 e 17 anni. All'arrivo dei militari, i due avevano forzato un distributore automatico di cibi e bevande con un ferro lungo 13 centimetri e stavano mettendo in uno zaino oltre 130 euro in monete.