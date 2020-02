Roma, rinviato lo sciopero dei mezzi Atac previsto per domani

A seguito dell’ordinanza della sindaca di Roma, Virignia Raggi, che ha disposto per domani la limitazione della circolazione veicolare nella Ztl Fascia Verde anche per i mezzi a benzina fino agli Euro 2, è stato rinviato lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico che era stato proclamato dalla sigla Slm Fast Confsal proprio per la giornata di lunedì 3 febbraio. Lo ha annunciato Roma Servizi per la Mobilità tramite una nota, nella quale si legge che domani "la rete Atac funzionerà regolarmente" in quanto "l'organizzazione sindacale ha deciso di sospendere la vertenza accogliendo l'invito della Prefettura di Roma".

La nota del Campidoglio

A seguito della sospensione dell’agitazione, il primo cittadino della Capitale ha voluto ringraziare la Prefettura "per il grande lavoro di mediazione portato avanti per scongiurare lo sciopero", e ha apprezzato "il senso di responsabilità" dimostrato dalla sigla sindacale. "La revoca - scrive il Campidoglio - evita la concomitanza dello sciopero con le limitazioni alla circolazione veicolare previste dall'ordinanza di stop a causa del superamento dei livelli di Pm10 nell’aria".

Le limitazioni al traffico di domani

Il blocco obbligatorio della circolazione scatterà domani mattina alle ore 7.30. Fino alle 20:30 sarà interdetto il transito nella Ztl Fascia Verde a ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e agli autoveicoli benzina fino Euro 2. Inoltre, il provvedimento riguarda anche gli impianti termici, che dovranno essere regolati in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18° o 17° in funzione del tipo di edificio.