Controlli antidroga a Roma, sette arresti in 24 ore

Sono sette le persone arrestate nei controlli antidroga dei carabinieri a Roma. Con il sequestro di oltre un chilo di marijuana, più di 100 grammi di cocaina e 1.570 euro provento dell'attività dei pusher.

I controlli

In via Manfredonia i militari hanno fermato due persone, di 47 e 33 anni, sorpresi mentre stavano finalizzando uno scambio droga-denaro con un loro "liente. Mentre i carabinieri della compagnia San Pietro hanno arrestato un cittadino nigeriano di 37 anni, domiciliato a Roma e incensurato. Controllato mentre stava camminando in strada con delle voluminose buste al seguito, è stato trovato in possesso di tre involucri con dentro oltre un chilo di marijuana. Infine, In via dell'Archeologia e in via San Biagio Platani, i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di tre pusher.