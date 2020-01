La polizia di Latina ha arrestato Gina Cetrone - già consigliere regionale del Pdl e lo scorso anno coordinatrice per il Lazio del partito "Cambiamo! con Toti" - e altre cinque persone (tra cui il marito), con l'accusa, a vario titolo, di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso.

I fatti

I fatti si riferiscono al periodo maggio-giugno 2016. L'indagine si è avvalsa anche del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo (già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Latina e per il quale si procede separatamente). Nei confronti di Gina Cetrone e degli altri cinque, il gip di Roma Antonella Minunni ha disposto la misura cautelare del carcere. Per quanto riguarda la violenza privata, il gip fa riferimento all'episodio messo in atto ai danni di due addetti al servizio di affissione dei manifesti degli altri candidati, costretti da uomini del clan Di Silvio a mettere in evidenza quelli della Cetrone rispetto agli altri. "Non coprite Gina Cetrone altrimenti succede un casino. Fatevi il vostro lavoro e noi ci facciamo il nostro", la minaccia di Agostino Riccardo, uomo legato al clan. Diventato poi collaboratore di giustizia, Riccardo aveva raccontato che "Cetrone si era lamentata perché la sua visualizzazione non era buona, non si vedeva abbastanza bene nei manifesti di Terracina".

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Gina Cetrone e il marito Pagliaroli nell'aprile del 2016, chiesero - secondo quanto si legge nell'ordinanza - "l'intervento di Samuele e Gianluca Di Silvio e Agostino Riccardo per la riscossione del credito" vantato nei confronti di un imprenditore dopo avere 'incassato' l'autorizzazione di Armando Di Silvio detto Lallà, capo dell'associazione di stampo mafioso". Inoltre, da quanto appreso, Gina Cetrone aveva fatto un accordo con il clan dei Di Silvio per ottenere la massima visibilità per la sua candidatura, nel 2016, a sindaco di Terracina in cambio di un contributo di 25mila euro.

Data ultima modifica 29 gennaio 2020 ore 13:15