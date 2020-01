Roma, 34enne aggredito a Rocca di Papa: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver aggredito l'altro ieri un 34enne in via Frascati a Rocca di Papa, ai Castelli Romani. La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale di Frascati e poi trasferita all'Umberto I per un ematoma alla testa. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, sarebbe in coma. Alla base della lite non si esclude un piccolo debito di droga. Inoltre, a casa dell'arrestato sarebbero stati trovati 30 grammi di marijuana. Il 29enne è accusato di tentato omicidio.