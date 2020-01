Velletri, trovato il cadavere di un 56enne in un canale di scolo

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina, verso le 9.30, in un canale di scolo adiacente alla strada in via dei Cinque Archi a Velletri, vicino Roma. A trovare il cadavere è stato un passante, che ha subito dato l’allarme al 112. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo, un 56enne che abitava poco distante dal luogo del ritrovamento.

Nessun segno di violenza

Da una prima ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza esterni né evidenti lesioni compatibili con investimento. Sul posto i carabinieri e il pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri, che ha disposto autopsia per chiarire cause della morte.