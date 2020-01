Roma, incendia le serrande di tre negozi e scappa: arrestato piromane

Un 44enne è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Roma per aver dato fuoco, senza alcun apparente motivo, alle serrande di un bar, di una tabaccheria e di un'officina meccanica in via Vercelli, nel quartiere San Giovanni. L’uomo, romano con precedenti per incendio aggravato, è stato rintracciato dai militari nella sua abitazione, dove si era rifugiato dopo essere stato messo in fuga dalle urla dei residenti della zona e di alcuni passanti, i quali hanno anche spento le fiamme.

Utilizzava del liquido infiammabile

A casa del 44enne, sita anch’essa in via Vercelli, i militari hanno trovato una bottiglia di liquido infiammabile al cui interno c’erano ancora dei residui, mentre i suoi vestiti erano ancora impregnati della sostanza utilizzata per appiccare gli incendi. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il piromane è stato portato nel carcere di Regina Coeli.