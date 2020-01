Incendio in un palazzo a Roma, partito da cero votivo su un terrazzo

Questa mattina, attorno alle 7:30, a Roma un incendio è divampato in un palazzo di via dei Prati Fiscali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Secondo quanto si è appreso, il rogo è scoppiato sul terrazzo di un appartamento al quinto piano a causa di un cero votivo lasciato acceso. Coinvolta una struttura in legno e la caldaia che è esplosa. Evacuato per precauzione il palazzo: non si registrano feriti.

Fiamme in un asilo nido

Non solo. Perché nela notte c'è stato un altro incendio, all'interno di un asilo nido in via Atteone, in zona Torre Angela alla periferia della Capitale. A causa del rogo gli interni sono rimasti danneggiati. Non si registrano feriti e secondo quanto si apprende, non ci sarebbero segni di effrazione. Dalle prime verifiche sembra che le fiamme siano partite dalla cucina.