Malore in piscina, muore un uomo di 45 anni a Roma

A Roma un uomo di 45 anni è morto in una piscina all'interno di una palestra in Largo Somalia, nel quartiere Africano. La tragedia è avvenuta dopo che l'uomo si è tuffato in acqua: inutile l'intervento del bagnino che ha recuperato il 45enne e ha tentato di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. Si ipotizza che l'uomo sia morto per cause naturali.