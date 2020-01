Neonata morta a Roma, convalidato il fermo della madre

Il gip di Roma ha convalidato il fermo della donna di 30 anni accusata dell'omicidio della figlia, partorita sabato in casa a Vitinia, periferia sud di Roma, e deceduta lunedì scorso all'ospedale Bambino Gesù della Capitale. Il gip ha disposto per la 30enne, di origini svedesi, la misura cautelare degli arresti domiciliari. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia.

Il decesso

La piccola era stata portata in pronto soccorso in condizioni disperate, dopo l'allarme lanciato dalla nonna. I medici hanno riscontrato sul corpo della piccola ematomi e un profondo trauma cranico. La donna, dopo il fermo, ha affermato che la bimba era rimasta ferita dopo una caduta dal letto in seguito al parto, e di non sapere di essere incinta.