È iniziata la protesta in piazza del Campidoglio da parte di cittadini e comitati della Valle Galeria che si oppongono al progetto della nuova discarica a Monte Carnevale. "Vergogna", "Buffoni" e "No a Malagrotta 2", alcuni degli slogan dei manifestanti che reggono dei cartelli con su scritto: "La costituzione italiana tutela il diritto di ogni bambino a vivere in un ambiente salubre". Oppure: "La Valle non si tocca uniti si lotta". Ancora: "Sono 50 anni che sto là, basta monnezza", grida una signora. Poi: "Ci state rompendo i polmoni" e "50 anni di persecuzioni. Basta discariche solo riqualificazione", recita un altro striscione. Alla manifestazione stanno prendendo parte anche anziani e bambini. I più piccoli fanno un girotondo cantando: "La discarica non si fa, Virginia ci ascolterà". Una ragazzina indossa una pettorina con su scritto: "Giù le mani dalla nostra salute. Non siamo rifiuti". Al megafono un uomo dice: "Dove sono i principi a 5 stelle?".

Ricevuta una delegazione di manifestanti

Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dalla delegata della sindaca ai rifiuti, Valeria Allegro. L'amministrazione, a quanto si apprende, ha ribadito ai cittadini della Valle Galeria di aver individuato il sito nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti in corso di approvazione in Regione Lazio. Si è inoltre sottolineato che tutti gli aspetti tecnici relativi alla fattibilità dell'impianto verranno valutati in seno all'eventuale conferenza dei servizi che il privato proprietario dell'area dovrà attivare per la realizzazione della discarica.

Le proteste contro la sindaca

C'è anche chi protesta contro Virginia Raggi: "Raggi dove sta?", "Buffona", "Bugiarda" e "Raggi scendi giù" (IL VIDEO DELLE PROTESTE). I manifestanti hanno portato anche una grossa croce di legno sotto Palazzo Senatorio con su scritto: "Discariche, inceneritori, biogas, biomasse. Mettiamoci una croce sopra". Ad aderire anche realtà ambientaliste come EuropaVerde Lazio. Inoltre, una delegazione del direttivo Valle Galeria Libera ha annunciato che non se ne andrà in attesa di un incontro con la prima cittadina.

"Manifesteremo anche in Regione"

Si punta a una protesta in Regione: "Zingaretti pensa che non ci andiamo da lui? Entro gennaio manifesteremo anche in Regione", ha annunciato Monica Polidori del direttivo Valle Galeria Libera. Dei cartelli recitano: "Zingaretti senti puzza alla Pisana?", "50 anni di persecuzioni. Basta discariche solo riqualificazione".

La partecipazione del comune di Fiumicino

Alla manifestazione si è unito anche il comune di Fiumicino, con l'assessore all'Ambiente Roberto Cini: "Oggi siamo in Campidoglio insieme ai comitati di Valle Galeria per ribadire la nostra contrarietà alla discarica a Monte Carnevale. Ricordiamo che Fiumicino contribuisce già ad alleviare i problemi della Capitale ospitando l'unico impianto per lo smaltimento dell'organico di Ama, a Maccarese, oltre al disagio creato da centinaia di mezzi pesanti impiegati per la trasferenza dei rifiuti di Roma. Una situazione che doveva essere provvisoria e va avanti da nove anni. La Valle Galeria, a ridosso del nostro Comune, ha già pagato un tributo altissimo: un'altra discarica lì è una scelta inaccettabile".

Data ultima modifica 21 gennaio 2020 ore 13:34