Roma, oggi la 21esima "Corsa di Miguel": 10 chilometri di solidarietà

Ha preso il via alle 9:30 la 21esima edizione de “La Corsa di Miguel”, dieci chilometri tra le strade di Roma in ricordo del poeta-maratoneta argentino Miguel Benancio Sanchez, desaparecido scomparso proprio 42 anni fa. Sono oltre diecimila le persone iscritte alle tre prove in programma, con numeri da record soprattuto per la gara competitiva che, con 5540 iscritti (4161 uomini e 1379 donne) mantiene anche per il 2020 il primato nazionale di partecipazione sulla distanza. Il percorso prende il via da Lungotevere Diaz e si conclude, dopo il giro dei ponti, all'interno dello Stadio Olimpico. Duemila, invece, i runner iscritti alla dieci chilometri non competitiva.

Le associazioni presenti

Alla manifestazione prendono parte anche diverse associazioni, tra cui Aniad, in testimonianza del ruolo preventivo e curativo ricoperto dallo sport nelle persone con diabete, Amnesty International, Articolo 21, No Bavaglio, Stefano Cucchi Onlus, Progetto Filippide, Sod Italia, Asla, Rete Fare e la Nazionale dei Poeti.

La Strantirazzismo

Oltre alle dieci chilometri - competitiva e non -, si tiene oggi anche la "Strantirazzismo", un percorso di tre chilometri che conta tremila iscritti e promosso dal Club Atletico Centrale con il patrocinio di Fidal, Uisp, Regione Lazio, Roma Capitale e Ambasciata della Repubblica Argentina, e la collaborazione di Sport e Salute e dell'Istituto per il Credito Sportivo. La corsa parte alle 10.45 dal Ponte della Musica e si conclude sempre all'interno dello stadio.