Roma, neonata rischia di soffocare per un rigurgito: salvata

Un carabiniere, libero dal servizio, ha salvato a Roma una neonata di meno di un mese, diventata cianotica e in apnea forse per un rigurgito. Il militare è intervenuto appena ha sentito una coppia con una carrozzina urlare in strada e ha praticato la manovra di Heimlich assieme al papà della bimba e l'hanno salvata. L'episodio è accaduto ieri in via Simon de Saint Bon, in zona Prati. La bimba è stata poi portata in ospedale, dove è stata trattenuta in osservazione. Manovra di Heimlich, come eseguirla nei bambini e negli adulti